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Роспотребнадзор назвал два сценария развития эпидситуации после праздников

08:48
  • среда
  • 09 декабря 2020

Все зависит от соблюдения ограничений

Вероятность подъема заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников оценили в Роспотребнадзоре. В ведомстве считают, что ситуация может развиваться по двум сценариям. А по какому именно – зависит от того, как население будет соблюдать меры профилактики.
Назван простой метод защиты от коронавируса

"Возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия,… активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — сказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт рекомендует россиянам ради собственной безопасности провести праздники дома. Во всяком случае - избегать больших компаний, массовых мероприятий и закрытых помещений. Полезны прогулки на свежем воздухе. А при появлении симптомов ОРВИ надо сразу обращаться к врачу, передает РИА Новости.

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