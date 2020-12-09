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Пожар на нефтяной скважине под Оренбургом попал на видео

08:50
  • среда
  • 09 декабря 2020

Пострадал один человек

Под Оренбургом в среду загорелась нефтяная скважина. ЧП произошло на Таллинском месторождении-2.

По предварительным данным, пострадал один человек. Это мужчина 1993 года рождения, сообщили в региональном МЧС России. С ожогами кистей рук он доставлен в местную больницу.

Видео пожара публикует ТВЦ.RU. На кадрах видно, что столб пламени поднимается на несколько десятков метров. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Сейчас на месте работают 50 пожарных и 14 единиц техники.

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