Познер объяснил неприязнь россиян к демократии их неполноценностью

Журналист предположил, почему в России не приживаются западные ценности

Российский журналист Владимир Познер высказал мнение, почему россияне не только не поддерживают демократию, но и проявляют негатив, когда речь заходит о демократических ценностях.

Познер заявил, что отрицательное отношение россиян к демократии произрастает из неграмотности, зависти и комплекса неполноценности. Журналист подчеркнул, что соотечественники никогда в демократическом государстве не жили – ни при царе, ни во времена СССР. "Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете", - подчеркнул Познер.

"Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", - отметил он.

По словам Познера, если жителей России спросить, полагаются ли всем равные права, доступные здравоохранение и образование, прозрачные выборы и свобода слова, каждый с этим согласится. "Но это и есть демократия!" - резюмировал журналист.

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