ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Познер объяснил неприязнь россиян к демократии их неполноценностью

09:19
  • среда
  • 09 декабря 2020

Журналист предположил, почему в России не приживаются западные ценности

Российский журналист Владимир Познер высказал мнение, почему россияне не только не поддерживают демократию, но и проявляют негатив, когда речь заходит о демократических ценностях.
Познер не нашел позитивных материалов о России в американских СМИ

Познер заявил, что отрицательное отношение россиян к демократии произрастает из неграмотности, зависти и комплекса неполноценности. Журналист подчеркнул, что соотечественники никогда в демократическом государстве не жили – ни при царе, ни во времена СССР. "Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете", - подчеркнул Познер.

"Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", - отметил он.

По словам Познера, если жителей России спросить, полагаются ли всем равные права, доступные здравоохранение и образование, прозрачные выборы и свобода слова, каждый с этим согласится. "Но это и есть демократия!" - резюмировал журналист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Познер
Владимир Познер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.