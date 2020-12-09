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В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы

09:35
  • среда
  • 09 декабря 2020

Проектам помогут с продвижением

В Москве запустили бесплатный сервис "Инвестиционная упаковка проекта". Она позволяет технологическим проектам разработать презентацию и план продвижения и представить свой продукт потенциальным инвесторам.

"Новый сервис решает одну из важнейших задач технологических стартапов - привлечение средств. Для этого проект нужно сделать инвестиционно привлекательным: определить целевую аудиторию и конкурентные преимущества, подготовить финансовую модель. Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, для стартапов будет разработана инвестиционная презентация и финансовая модель. Затем их представят инвестиционному комитету, состоящему из аккредитованного пула инвесторов, научных, технических и инвестиционных экспертов, а также Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру.

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