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Число новогодних вакансий резко выросло в 2020 году

09:09
  • среда
  • 09 декабря 2020

Названы самые популярные из них

Наиболее востребованной в новогодние праздники оказалась профессия продавца. На нее приходится 37% вакансий.
Названы регионы с наибольшим числом безработных

Примерно таким же спросом - 36% - пользуется работа, не требующая опыта по специальности. Речь идет о комплектовщиках заказов, курьерах, уборщиках и промоутерах. Эти люди трудятся в новогодние праздники, в том числе в торговых центрах.

Кроме того, работодатели ищут сотрудников производственных объектов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Таких вакансий на рынке труда тоже 36%. 

"В конце 2020 года в стране стало на 272% больше новогодних вакансий, чем в конце 2019 года. Медианная зарплата в таких вакансиях составляет 35 тыс. рублей", - говорится в исследовании "Авито Работа", которое есть в распоряжении "Известий".

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