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Дело Ефремова могут пересмотреть из-за болезни мозга Захарова

09:55
  • среда
  • 09 декабря 2020

Актер может получить гораздо более мягкое наказание

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин обнаружил в деле о смертельном ДТП новые факты, которые могут повлиять на приговор суда. Юрист надеется добиться отмены приговора и рассмотрения произошедшего "с нуля".
Адвокаты Ефремова не убедили суд смягчить приговор актеру

Во-первых, до конца не установлено, был ли погибший курьер Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности, отметил адвокат.

"В суде первой инстанции была допрошена эксперт Романодановская, которой был задан вопрос - был ли пристегнут ремнем безопасности Сергей Захаров. На что эксперт ответила: "Да, был пристегнут". Следователем данный вопрос в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы не ставился. Тем самым, эксперт в своем ответе вышел за рамки поставленных следователем вопросов", - рассказал Алешкин.

Он отметил, что для разрешения данного вопроса необходимы специальные познания судебного медика, эксперта-трасолога и автотехника.

Также юрист обратил внимание на то, что у Захарова были обнаружены новообразования в головном мозге. Экспертиза не установила, могло ли это влиять на способность водителя управлять автомобилем.

Кроме того, суд не учел мнение гражданской супруги Захарова Ирины Стерховой . "Если бы суд пришел к выводу, что она действительно являлась близким Захарову лицом, мнение Стерховой могло быть учтено при вынесении решения о наказании и компенсации морального вреда", - отметил Алешкин.

По мнению адвоката, в совокупности все эти факторы могли повлиять на решение суда и смягчить нынешний приговор, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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