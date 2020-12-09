Мишустин выделил 127 миллионов на жилье пострадавшим от паводков

Минстрой отчитается о выполнении распоряжения до 1 февраля

Жителей Еврейской автономной области, которые лишились жилья в результате паводка в августе-сентябре 2020 года, обеспечат квартирами. Правительство выделило на эти цели почти 127 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Всего на решение жилищных вопросов таких граждан будет направлено 126,7 миллиона рублей. Сумма рассчитана исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в регионе. Ожидается, что общая площадь квартир, приобретенных на эти средства, составит более 1,6 тысячи квадратных метров", - указано в сообщении пресс-службы кабмина.

Во время паводка в ЕАО августе-сентябре этого года в зону подтопления попал 151 жилой дом. Лишились жилья 662 человека, в том числе 219 детей, ущерб оценили в 1,5 миллиарда рублей. Выделенные средства до регионов должен довести Минстрой, ведомство отчитается о выполнении распоряжения до 1 февраля 2021 года.

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