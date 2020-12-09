В Москве от коронавируса вылечились еще 5746 человек

Перед ними открыт путь донора

За последние сутки 5746 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в столице.

Как сообщает оперштаб, число граждан, которые победили коронавирус, выросло до 507 149.

Переболевшие COVID люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Как напоминают в штабе, для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным, более 68,5 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,5 миллиона граждан скончались.

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