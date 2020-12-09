Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Патриотизм и отвага роднят людей самых разных национальностей и профессий, отметил президент

С Днем Героев Отечества россиян поздравил Владимир Путин. Президент отметил - самим фактом своего существования мы обязаны тем, кто в разные исторические времена самоотверженно боролся за свободу и независимость родины. Наш долг - никогда не забывать об этом. Глава государства напомнил - стремление быть достойным великой истории России рождает новых героев, передает "ТВ Центр".

"Сегодня мы гордимся и нашими современниками. Кто с доблестью и честью выполняет свой долг - воинский, человеческий, профессиональный. Решает важнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медицинских центрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, родине. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, профессий и возрастов. Эти качества в крови, в характере нашего народа. Каждый героический поступок, каждый человек, совершивший его, оставляет свой яркий след в истории, в человеческой памяти", - заявил Путин.

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