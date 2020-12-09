Европа готовится к третьей волне коронавируса

Ее считают неминуемой

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 68 миллионов человек. За минувшие сутки список стран, преодолевших порог в миллион инфицированных, пополнили Польша и Иран, передает "ТВ Центр".

В Западной Европе готовятся к "третьей волне" пандемии. О её неизбежности уже заявили итальянские медики. До 7 января продлён общенациональный карантин в Греции. Как сообщают СМИ, о введении самых жёстких мер сразу после Рождественских праздников намерено объявить правительство Германии. Только в Баварии каждые 20 минут коронавирус уносит чью-то жизнь. А в соседней Саксонии уже закончились места в больничных моргах. В ближайшую неделю в этих регионах вводят суровые ограничения.

В условиях пандемии власти Швеции и Норвегии приняли решение отменить пышные церемонии вручения Нобелевских премий. Дипломы и медали лауреаты этого года получают в странах своего жительства.

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