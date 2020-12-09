Сотрудники больницы №31 в Москве сплотились для борьбы с коронавирусом

Тяжёлый труд врачей в экстремальных условиях оценил глава государства

В Москве этой осенью объём плановой медицинской помощи из-за коронавируса не сокращался. Больных коронавирусом принимают временные госпитали. Хотя весной многие больницы приходилось перепрофилировать. В их числе была и 31-ая городская, которая в этом году отмечает полувековой юбилей. Каждый год там проходят лечение десятки тысяч пациентов. А врачи проводят сложнейшие операции.

В юбилейный год отмечать день рождения можно хоть каждый день: повод-то серьёзный - уже полвека сотрудники больницы №31 работают во благо пациентов. Впрочем, отдыхать врачам некогда - их рабочее утро наполнено суетой. На первом месте, как и всегда, своевременная помощь. Мотор огромной машины - коллектив. На передовой самоотверженно трудятся не только врачи, но и медсёстры.

"Медицинская сестра - это не только человек, который выполняет назначения врачебные. Она также является таким ангелом-хранителем для наших пациентов. Она может оказать и психологическую помощь, и успокоить. И наши медсёстры всегда находятся с нашими пациентами в течение 24 часов", - рассказала главная медицинская сестра ГКБ №31 Ирина Алмазова.

Пациенты такую заботу чувствуют. И так было всегда. Больница №31 смогла зарекомендовать себя сразу с первых месяцев работы - ещё в далёких семидесятых. В том числе благодаря гинекологу и молодому профессору Галине Савельевой - именно она провела в этих стенах первую операцию. В 1977 здесь, впервые в СССР, по новейшей методике выполнили эндоскопию. Полвека спустя некоторые операции напоминают кадры из фантастических фильмов - хирурги бок о бок работают с роботами.

"На сегодняшний день 31-я больница уверенно завоевала репутацию одной из ведущих клиник столицы. За 50 лет своего существования мы прошли долгий путь, который год за годом делал нас сильнее, умнее и лучше во всех отношениях", - отметила главный врач ГКБ №31 Наталья Ефремова.

Серьёзным испытанием для коллектива больницы стала пандемия. Весной больницу перепрофилировали в ковид-госпиталь. Работать приходилось круглыми сутками. В реанимации развернули дополнительные койки, усилили штат сотрудников. Чтобы обеспечить каждого нуждающегося пациента возможностью дышать, провели специальную реорганизацию. Справились. Потому что сплотились.

"С поддержкой друг друга, с взаимозаменяемостью. Вот реально люди заболевали, и на их место вставали другие и оставались на дополнительные смены, помогали. И в настоящее время сохраняется эта тактика общей дружбы, сплочённости", - говорит заведующая терапевтическим отделением ГКБ№31 Марина Анисимова.

Тяжёлый труд врачей больницы в этих экстремальных условиях оценили на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин наградил за самоотверженность и высокий профессионализм пятерых сотрудников орденом Пирогова. Четырнадцать медиков удостоились благодарности от мэра столицы Сергея Собянина. Сейчас больница №31 вновь работает в штатном режиме. Впрочем, стоять на месте и почивать на лаврах успеха не планируют - вовсю задумываются о будущем. В сентябре начали грандиозное строительство нового корпуса. Совсем скоро на базе ГКБ №31 откроют передовой ортопедический центр.

"В этом корпусе будут заложены все самые современные возможности в области травматологии и ортопедии. И мы все с нетерпением ждём. Этот центр должен быть, наверное, одним из современных в России, а, может быть, даже и в Восточной Европе", - рассказал заведующий отделением ортопедии Норайр Захарян.

А значит, в стенах больницы смогут проводить ещё более сложные операции. Это ли не лучший подарок на юбилей - как и благодарности от пациентов, которым смогли помочь. Ведь именно радостные улыбки людей каждый обычный день могут сделать праздником.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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