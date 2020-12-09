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На полях клуба "Валдай" обсуждают развитие экономики после пандемии

12:06
  • среда
  • 09 декабря 2020

Особенно бурно развивается экономика азиатско-тихоокеанского региона

Будущее России и Азии после пандемии в среду обсуждают на полях дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие проходит в смешанном формате – часть спикеров выступает на площадке форума в Москве, а иностранные гости - это представители Австралии, Индии, Индонезии, Китая, Южной Кореи и Японии - участвуют в дискуссиях по видеосвязи, передает "ТВ Центр".

В центре внимания - развитие международной кооперации, в том числе и создание возможностей для российского бизнеса более глубоко интегрироваться в экономику азиатско-тихоокеанского региона.

"Азия - стремительно развивающийся регион, и пандемия, которая сама по себе ничего нового, кроме страданий, не принесла, только подчеркнула перспективность, энергичность и успешность развития Азии и этого всего региона в современном мире. А этот регион настолько велик, что развитие Азии вольно-невольно означает развитие всего мира", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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