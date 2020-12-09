Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение Есении Кузнецовой

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Есении Кузнецовой из Вологды. Её историю мы рассказывали накануне. У годовалой девочки - рак сетчатки обоих глаз - ретинобластома.

За прошедшие сутки удалось собрать более 3 миллионов 600 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё свыше миллиона. У девочки хорошие шансы сохранить оба глаза - на одном опухоль уже удалось остановить, второй находится в активной стадии лечения. Прерывать процесс нельзя. До этого момента семья справлялась самостоятельно, но новый счет почти в 5 миллионов уже не потянуть.

Мы продолжаем помогать Есении все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Кузнецовой, программа 1115

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

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