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В Подмосковье выбрали главную новогоднюю елку России

12:25
  • среда
  • 09 декабря 2020

В столицу ее доставят в конце этой недели

Главная новогодняя ель страны совсем скоро украсит Соборную площадь Кремля. Лесную красавицу уже выбрали в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Размах ветвей - 10 метров, высота - 25.
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По традиции, накануне Нового года в лесах Подмосковья устроили настоящий кастинг среди хвойных деревьев. Даже несмотря на непростую обстановку. Выбирали из 50 претенденток разных лесничеств. В итоге выбрали самую стройную, самую высокую. Рост идеальный — 25 метров хвойной красоты. При этом учитывалось и местонахождение дерева, так, чтобы к нему было удобно  подъехать. Сложный выбор по традиции доверили опытным лесничим. Они точно знают, какими параметрами должна обладать главная новогодняя елка страны.

После того, как елку спилят, ее установят на стропила. А затем аккуратно уложат в контейнер. Задействованы в этой "операции" десятки человек. Ведь главное, чтобы перед отправкой в столицу елка не пострадала и сохранила пушистую хвою.

В Москву елку доставят уже в эти выходные. Украшенная и нарядная, она будет стоять на Соборной площади Кремля до середины января. Но в этом году — в гордом одиночестве. Хороводов вокруг нее водить не будут, так как все детские утренники пройдут онлайн.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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