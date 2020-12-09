Российский Ту-160М включили в список мировых достижений 2020 года

Рейтинг составлен авторитетным изданием Aviation Week & Space Technology

Прошедший глубокую модернизацию российский стратегический бомбардировщик Ту-160М включен в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. Внимание экспертов привлекли новейшие двигатели НК-32-02.

"Российский модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М совершил полет с модернизированными двигателями НК-32-02 3 ноября. Разработанные заново компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, способного работать в режиме форсажа", - пишет авторитетное американское издание Aviation Week & Space Technology.

Силовая установка НК-32-02 разработана Объединенной двигателестроительной корпорацией. Оснащенный новым двигателем модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух 3 ноября 2020 года. Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

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