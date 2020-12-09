Выяснилась неожиданная опасность экранов гаджетов

Все дело в HEV-излучении

Врач-офтальмолог Арпине Адамян заявила, что синий свет, который излучают почти все экраны гаджетов, негативно влияет на организм.

"Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы)", - заявила Арпине Адамян агентству "Прайм".

Если долго использовать гаджеты, то у человека может снизиться острота зрения, а также возникнуть синдром сухого глаза и дистрофия центральной зоны сетчатки.

По словам специалиста, синий свет, или так называемое HEV-излучение, приводит к преждевременному старению кожи и ее пигментации.

Кроме того, синий свет от дисплеев снижает уровень мелатонина в ночное время и может быть причиной бессонницы. Поэтому Арпине Адамян советует не пользоваться смартфонами за 2-3 часа до сна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"