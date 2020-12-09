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Выяснилась неожиданная опасность экранов гаджетов

09:59
  • среда
  • 09 декабря 2020

Все дело в HEV-излучении

Врач-офтальмолог Арпине Адамян заявила, что синий свет, который излучают почти все экраны гаджетов, негативно влияет на организм. 
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"Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы)", - заявила Арпине Адамян агентству "Прайм"

Если долго использовать гаджеты, то у человека может снизиться острота зрения, а также возникнуть синдром сухого глаза и дистрофия центральной зоны сетчатки. 

По словам специалиста, синий свет, или так называемое HEV-излучение, приводит к преждевременному старению кожи и ее пигментации. 

Кроме того, синий свет от дисплеев снижает уровень мелатонина в ночное время и может быть причиной бессонницы. Поэтому Арпине Адамян советует не пользоваться смартфонами за 2-3 часа до сна.

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