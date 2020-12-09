ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петросян не хочет знакомить дочь с сыном от Брухуновой

10:03
  • среда
  • 09 декабря 2020

В отношениях юмориста с наследницей не все гладко

Весной 75–летний юморист Евгений Петросян во второй раз стал отцом. Малыша ему подарила молодая жена Татьяна Брухунова. Артист наслаждается семейным счастьем, но знакомить наследника со старшей сестрой – своей дочерью от первого брака – пока не спешит.

Петросян признался, что сожалеет о развале дуэта со Степаненко
"А как же Брухунова?": Петросяна заметили с новой молодой помощницей

Впервые Петросян стал отцом 52 года назад – тогда в первом браке у него родилась дочь Викторина. Уже взрослая наследница не во всем соглашается с отцом, а во время его развода с Еленой Степаненко и вовсе встала на сторону мачехи. Это сказалось на отношениях ближайших родственников – юморист и его дочь прекратили общение.

Петросян признался, что Викторина даже ни разу не видела младшего брата. Более того, сам юморист знакомить их не намерен. "Я бы этого не хотел", - заявил артист.

Он признался, что старается не думать о конфликтах, а вместо этого буквально растворяется в семейной жизни и воспитании младшего ребенка, передает Собеседник.

"Я сейчас исправляю ошибки своей жизни. У меня была одна дочь, а сейчас у меня есть сын. Я горжусь этим. Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек. Обаятельный до беспредела. В него не влюбиться невозможно. Он притягивает людей, как магнит", - добавил юморист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Евгений Петросян
Евгений Петросян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.