Петросян не хочет знакомить дочь с сыном от Брухуновой

В отношениях юмориста с наследницей не все гладко

Весной 75–летний юморист Евгений Петросян во второй раз стал отцом. Малыша ему подарила молодая жена Татьяна Брухунова. Артист наслаждается семейным счастьем, но знакомить наследника со старшей сестрой – своей дочерью от первого брака – пока не спешит.

Впервые Петросян стал отцом 52 года назад – тогда в первом браке у него родилась дочь Викторина. Уже взрослая наследница не во всем соглашается с отцом, а во время его развода с Еленой Степаненко и вовсе встала на сторону мачехи. Это сказалось на отношениях ближайших родственников – юморист и его дочь прекратили общение.

Петросян признался, что Викторина даже ни разу не видела младшего брата. Более того, сам юморист знакомить их не намерен. "Я бы этого не хотел", - заявил артист.

Он признался, что старается не думать о конфликтах, а вместо этого буквально растворяется в семейной жизни и воспитании младшего ребенка, передает Собеседник.

"Я сейчас исправляю ошибки своей жизни. У меня была одна дочь, а сейчас у меня есть сын. Я горжусь этим. Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек. Обаятельный до беспредела. В него не влюбиться невозможно. Он притягивает людей, как магнит", - добавил юморист.

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