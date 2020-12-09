В России выявили еще 26190 заболевших коронавирусом

Вылечились 26266 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 26190 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2541199.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 5145 человек. В Подмосковье выявлен еще 1372 случая.

Выздоровели за сутки 26266 человек, в том числе в Москве - 5746. Скончались 559 заболевших, из них в столице - 75.

Всего с начала пандемии выздоровели 2007792 человека. Скончались 44718 заболевших.

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