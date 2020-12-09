Мощная геомагнитная буря приближается к Земле

Метеозависимые люди могут ощутить это на себе

Испытание для всех метеозависимых. На Землю надвигается мощная геомагнитная буря. Учёные говорят: виной всему - чрезмерная активность Солнца. Облака заряженных частиц вызовут колебания магнитного поля нашей планеты, передает "ТВ Центр".

Основное ядро выброса достигнет орбиты ближе к вечеру. Из-за этого возможно ухудшение самочувствия и перебои в работе сотовой связи. Но есть и хорошие новости: астрономическое явление подарит жителям полярных широт яркое северное сияние.

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