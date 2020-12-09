"Хотела меня поломать": Татьяна Кравченко рассказала о ссоре с матерью

Они помирились только сейчас

67-летняя актриса Татьяна Кравченко попросила прощения у своей матери, с которой она не общалась несколько лет.

Отец Татьяны Кравченко умер, когда ей было три месяца. Ее растили мать и отчим. Когда девочка узнала, что живет не с биологическим отцом, то сильно обиделась на маму.

Сразу после школы Татьяна Кравченко уехала из Донецка в Москву и поступила в Театральное училище имени Щепкина.

Мама ходила на спектакли Кравченко и пыталась давать ей советы, в том числе относительно кавалеров, но актриса делала все, чтобы вырваться из-под ее опеки.

"У меня характер, и она хотела меня якобы воспитывать, но на самом деле поломать. Я когда приехала в Москву, я оторвалась так, что надо было собрать. Но контроль нужен был, так как много свободы - это плохо. Я и сама не хотела ударить в грязь лицом, хотела достойно учиться", - рассказала звезда сериала "Сваты" в программе "Судьба человека".

Три года назад Татьяна Кравченко поссорилась с матерью из-за какого-то пустяка. Помириться они смогли только сейчас - в гостях у Бориса Корчевникова. "Не надо обижаться на родителей, она прожила трудную жизнь. Прости меня, мама, пожалуйста! - заявила Кравченко. - Характеры! И у меня, и у нее. Но роднее нет никого!"

Татьяна Кравченко снялась в таких фильмах и сериалах, как "Сваты", "Шут Балакирев", "Не валяй дурака", "Опасно для жизни!", "Васса".

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