ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Хотела меня поломать": Татьяна Кравченко рассказала о ссоре с матерью

10:38
  • среда
  • 09 декабря 2020

Они помирились только сейчас

67-летняя актриса Татьяна Кравченко попросила прощения у своей матери, с которой она не общалась несколько лет.
Архивное фото Татьяны Кравченко из "Сватов" появилось в Сети

Отец Татьяны Кравченко умер, когда ей было три месяца. Ее растили мать и отчим. Когда девочка узнала, что живет не с биологическим отцом, то сильно обиделась на маму.

Сразу после школы Татьяна Кравченко уехала из Донецка в Москву и поступила в Театральное училище имени Щепкина.

Мама ходила на спектакли Кравченко и пыталась давать ей советы, в том числе относительно кавалеров, но актриса делала все, чтобы вырваться из-под ее опеки.

"У меня характер, и она хотела меня якобы воспитывать, но на самом деле поломать. Я когда приехала в Москву, я оторвалась так, что надо было собрать. Но контроль нужен был, так как много свободы - это плохо. Я и сама не хотела ударить в грязь лицом, хотела достойно учиться", - рассказала звезда сериала "Сваты" в программе "Судьба человека".

Три года назад Татьяна Кравченко поссорилась с матерью из-за какого-то пустяка. Помириться они смогли только сейчас - в гостях у Бориса Корчевникова. "Не надо обижаться на родителей, она прожила трудную жизнь. Прости меня, мама, пожалуйста! - заявила Кравченко. - Характеры! И у меня, и у нее. Но роднее нет никого!" 

Татьяна Кравченко снялась в таких фильмах и сериалах, как "Сваты", "Шут Балакирев", "Не валяй дурака", "Опасно для жизни!", "Васса".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.