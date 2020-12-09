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Россиянам разрешили употреблять алкоголь после вакцинации от коронавируса

10:30
  • среда
  • 09 декабря 2020

Срок воздержания сократили до трех дней

Россиянам все же разрешили употреблять алкоголь после вакцинации от коронавируса. Правда, в небольших количествах - а несколько дней от горячительных напиков все же придется воздерживаться, сообщил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, о полном запрете на выпивку речи не идет.
Попова увеличила сроки воздержания от алкоголя перед вакцинацией

"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", -  заявил Гинцбург.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что воздерживаться от алкоголя необходимо как минимум за две недели до первой прививки. А также отказаться от горячительных напитков на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после – всего на 56 дней, напоминает ТАСС.

Гинцбург, комментируя это заявление, подчеркнул: три дня после каждого укола воздерживаться от алкоголя все же нужно. Злоупотребление горячительными напитками в период вакцинации может значительно снизить иммунитет - а, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Кроме того, в течение 42 дней, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему.

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