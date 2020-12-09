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Французская прокуратура потребовала лишить свободы Николя Саркози

12:07
  • среда
  • 09 декабря 2020

Экс-президента обвиняют в коррупции

Четыре года тюремного заключения для Николя Саркози - к такому сроку французская прокуратура потребовала приговорить экс-президента страны. Два из них предлагается засчитать условно.

Суд над бывшим главой государства начался в ноябре. Саркози обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он обещал высокую должность в Монако одному из сотрудников Кассационного суда. В обмен он якобы просил предоставить ему материалы расследования по делу о незаконном финансировании его президентской кампании со стороны миллионерши Лилиан Беттанкур.

Сам Саркози все обвинения в свой адрес отвергает, передает "ТВ Центр".

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Николя Саркози
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