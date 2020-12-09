Петросян рассказал о сыне: "Это будет не совсем обычный человек"

В мальчике смешались как папины, так и мамины черты

Евгений Петросян признался, что у его маленького сына Вагана уже проявляется крутой нрав. Однако юморист не считает это недостатком. Наоборот, по словам артиста, это может помочь мальчику пробиться в жизни.

"Это будет не совсем обычный человек. […] Я надеюсь, что доживу до его более взрослого возраста, потому что мне очень хочется многое ему сообщить. А если не успею – я напишу", - заявил Петросян.

Знаменитый артист надеется, что известная фамилия не помешает ребенку в жизни, и люди будут в первую очередь судить о Вагане по его собственным заслугам. Петросян признает, что, если "шумиха не схлынет", ребенку будет очень непросто идти по жизни, передает Собеседник.

Юморист добавил, что с рождением сына начал уделять больше внимания не только семье, но и своему здоровью. 75-летний Петросян стал заниматься в зале, поменял стиль и начал по-другому смотреть на жизнь. "Не надо меня хоронить, как это делают некоторые сейчас, деля якобы наследство какое-то. Я собираюсь еще много успеть в жизни!" - резюмировал артист.

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