Есть или не есть: как организовать режим питания накануне Нового года

Многие отказываются от еды 31 декабря

Традиционно перед новогодним застольем многие россияне проводят весь день в подготовительных хлопотах и не находят времени даже на обед. Да и не считают нужным, полагая, что отказ от пищи днем положительно скажется на самочувствии. Гастроэнтеролог Нурия Дианова опровергла это заблуждение и рассказала, к чему приводит дневная голодовка и плотный ужин ночью.

Врач объяснила, что, когда человек не ест, у него не сокращается желчный пузырь, и желчь застаивается. В результате функции желчного пузыря нарушаются, желчь густеет и не справляется с большими объемами пищи, которое человек съедает в новогоднюю ночь.

В результате происходит "коллапс" - могут появиться боли, а если в почках камни, то еще и тошнота, повышенная температура и даже желтуха, передает "Звезда".

Особенно опасной ситуация может стать для тех, кто перед праздником ограничивал себя в еде с целью похудеть. Медик подчеркнула: чтобы избежать гастроэнтерологических проблем после праздничной ночи, 31 декабря следует придерживаться обычного режима питания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"