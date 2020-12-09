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Есть или не есть: как организовать режим питания накануне Нового года

11:01
  • среда
  • 09 декабря 2020

Многие отказываются от еды 31 декабря

Традиционно перед новогодним застольем многие россияне проводят весь день в подготовительных хлопотах и не находят времени даже на обед. Да и не считают нужным, полагая, что отказ от пищи днем положительно скажется на самочувствии. Гастроэнтеролог Нурия Дианова опровергла это заблуждение и рассказала, к чему приводит дневная голодовка и плотный ужин ночью.
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Врач объяснила, что, когда человек не ест, у него не сокращается желчный пузырь, и желчь застаивается. В результате функции желчного пузыря нарушаются, желчь густеет и не справляется с большими объемами пищи, которое человек съедает в новогоднюю ночь.

В результате происходит "коллапс" - могут появиться боли, а если в почках камни, то еще и тошнота, повышенная температура и даже желтуха, передает "Звезда".

Особенно опасной ситуация может стать для тех, кто перед праздником ограничивал себя в еде с целью похудеть. Медик подчеркнула: чтобы избежать гастроэнтерологических проблем после праздничной ночи, 31 декабря следует придерживаться обычного режима питания.

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