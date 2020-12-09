ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова: смертность от COVID-19 в России ниже среднего мирового показателя

10:53
  • среда
  • 09 декабря 2020

Россия - в первой тройке стран мира по количеству тестов на коронавирус

Смертность от COVID-19 в России ниже среднего мирового показателя. Летальность коронавирусной инфекции в стране - 1,7%, тогда как в мире этот показатель достигает 2,3%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор назвал два сценария развития эпидситуации после праздников

"Достаточно высокая определенная летальность - 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования... В России … летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в России выявлено за время пандемии чуть более 2,53 миллиона случаев COVID-19, выздоровели за этот период 1,98 миллиона пациентов. Кроме того, страна находится в первой тройке государств мира по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион жителей. По данным Поповой, за последнюю неделю в России выявили в среднем 17,9 случая заражения коронавирусом в сутки на каждые 100 тысяч жителей - при этом в США этот показатель превышает 60.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.