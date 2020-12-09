Попова: смертность от COVID-19 в России ниже среднего мирового показателя

Россия - в первой тройке стран мира по количеству тестов на коронавирус

Смертность от COVID-19 в России ниже среднего мирового показателя. Летальность коронавирусной инфекции в стране - 1,7%, тогда как в мире этот показатель достигает 2,3%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Достаточно высокая определенная летальность - 2,3%, сразу хочу оговориться, что это зарегистрированные случаи инфицирования... В России … летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом", - сказала Попова на Международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в России выявлено за время пандемии чуть более 2,53 миллиона случаев COVID-19, выздоровели за этот период 1,98 миллиона пациентов. Кроме того, страна находится в первой тройке государств мира по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион жителей. По данным Поповой, за последнюю неделю в России выявили в среднем 17,9 случая заражения коронавирусом в сутки на каждые 100 тысяч жителей - при этом в США этот показатель превышает 60.

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