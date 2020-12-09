37% россиян ждут новогоднюю премию

Они уже знают, как потратят деньги

Новогоднюю премию в этом году надеются получить 37% россиян. В прошлом году такие надежды питали 30% работников.

37% респондентов намерены потратить премию на новогодние подарки, столько же отправят деньги в копилку. 11% пустят их на отдых и развлечения в новогодние дни. 10% планируют купить на премию продукты для новогоднего стола. На подарок себе заработанные деньги потратят только 8% опрошенных.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сервис "Работа.ру", в 2019 году новогоднюю премию получили 28% респондентов. 40% из них разочаровал размер премии.

Размер премии разнится. 63% россиян получили до 15 тысяч рублей, 35% - до 5 тысячи, 16% - до 50 тысяч, а 7% - больше 50 тысяч рублей.

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