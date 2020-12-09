ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Популярные у россиян страны останутся закрытыми до сентября

11:34
  • среда
  • 09 декабря 2020

Коронавирус сильно сказался на туризме

Ряд стран может не открыть границы с Россией вплоть до окончания летнего сезона. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Попова: смертность от COVID-19 в России ниже среднего мирового показателя
Гинцбург рассказал, что будет с коронавирусом в следующем году

По его предположениям, россияне не смогут выезжать в популярные для отдыха страны до сентября следующего года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, передает ТАСС.

"Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона", - отметил Игнатьев.

В конце марта Россия прекратила авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако к окончанию летнего сезона страна открыла границы с Великобританией, Турцией и Танзанией, а затем с ОАЭ, Египтом, Мальдивами, Чехией, Швейцарией, Францией, Сербией и некоторыми другими странами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Люди в медицинских масках в аэропорту
Люди в медицинских масках в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.