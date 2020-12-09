Популярные у россиян страны останутся закрытыми до сентября

Коронавирус сильно сказался на туризме

Ряд стран может не открыть границы с Россией вплоть до окончания летнего сезона. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

По его предположениям, россияне не смогут выезжать в популярные для отдыха страны до сентября следующего года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, передает ТАСС.

"Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона", - отметил Игнатьев.

В конце марта Россия прекратила авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако к окончанию летнего сезона страна открыла границы с Великобританией, Турцией и Танзанией, а затем с ОАЭ, Египтом, Мальдивами, Чехией, Швейцарией, Францией, Сербией и некоторыми другими странами.

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