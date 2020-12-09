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Ширвиндт вернулся домой после лечения от коронавируса

11:38
  • среда
  • 09 декабря 2020

Народный артист находился в больнице с 25 ноября

Александра Ширвиндта выписали из больницы. Вместе с народным артистом домой отправилась и его супруга, сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.
Ширвиндта оставили в больнице еще на неделю

"Александра Анатольевича и его супругу выписали из больницы, они едут домой", - заявил Агаев агентству ТАСС.

Художественного руководителя Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР госпитализировали в 52-ю больницу 25 ноября. У Ширвиндта и его супруги врачи выявили легкую форму COVID-19. Обычно при таком течении болезни лечатся дома, однако, как сообщил сын артиста, родители, учитывая возраст, решили подстраховаться.

Ранее Ширвиндт сообщал, что останется в больнице до 7 декабря. Однако позже заявил, что они с женой останутся в клинике еще на пару дней – хотя чувствуют себя нормально.

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