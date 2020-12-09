В Департаменте финансов отметили социальный характер поправок в проект бюджета Москвы

Они соответствуют приоритетам бюджетной политики города

В пресс-службе департамента финансов Москвы сообщили, что поправки в проект столичного бюджета призваны увеличить расходы социальной направленности.

5 млрд рублей пойдут на проведение капитального ремонта медицинских учреждений. Их планируется привести к новому московскому стандарту. Благодаря дополнительному финансированию можно будет ускорить темп работ и полностью отремонтировать в 2021 году более 40 поликлиник.

1,2 млрд рублей потратят на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования. Речь идет о таких профилях, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей.

2,5 млрд рублей из бюджета получит проект "Искусство - детям". В музыкальных и художественных школах города проведут текущий и капитальный ремонт. Туда завезут новые музыкальные инструменты.

1 млрд рублей направят на ремонтно-реставрационные работы в зрительных залах московских театров.

500 млн рублей достанутся проекту "Московские библиоцентры", в рамках которого городские библиотеки отремонтируют, модернизируют и оснастят специализированным оборудованием.

Еще 500 млн рублей выделены на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 750 млн рублей - на предоставление технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий; 1,2 млрд рублей - на помощь безработным; 1 млрд рублей - на поддержку предпринимателей.

"Из них 500 млн рублей - на компенсацию расходов на НИОКР и реализацию комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера, 500 млн рублей - субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере креативной индустрии", - рассказали в пресс-службе.

4,98 млрд рублей направят на решение проблем граждан, чьи права нарушены при вложении средств в строительство многоквартирных домов.

На проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и устойчивого развития города пустят 13 млн рублей.

56 млн рублей вложат в усовершенствование функционала онлайн-записи детей в кружки и секции дополнительного образования, а также в улучшение интерфейса поиска кружков.

Финансовое обеспечение расходов по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов получит вливание в размере 100 миллионов рублей.

250,6 млн рублей направят на сохранение объектов культурного наследия при проведении работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах.



Руководитель департамента финансов Елена Зяббарова сказала, что во время своей работы координаторы государственных программам учитывали предложения депутатов, жителей и профильных экспертов.

"Часть отработанных решений уже нашла отражение в первоначально представленном законопроекте о бюджете, часть доработана и представлена в поправках, в том числе с учетом предложений, сформированных в ходе общественного обсуждения законопроекта", - отметила Зяббарова.

По ее словам, поддержанные поправки соответствуют основным приоритетам бюджетной политики Москвы.

"Увеличивается объем социальных расходов на здравоохранение, культуру, культурное наследие, образование, оказание мер социальной поддержки, решение проблем обманутых дольщиков, а также предусматриваются дополнительные средства на развитие экономического потенциала города", - заявила глава департамента финансов.

Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала поправки и рекомендовала принять проект столичного бюджета на 2021-2023 годы во втором чтении с учетом поправок 9 декабря.

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