Депутат МГД Николаева: Поправки к бюджету от объединения "Моя Москва" дополнительно поддержат соцобъекты

Бюджет столицы имеет четко выраженную социальную направленность

Мосгордума во втором чтении рассматривает проект бюджета столицы, в связи с этим депутатское объединение "Моя Москва" подготовило ряд поправок для увеличения финансирования по социально значимым направлениям. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, руководитель депутатского объединения "Моя Москва" Елена Николаева.

Парламентарий отметила, что депутатское объединение "Моя Москва" совместно с фракцией "Единая Россия" подготовило пакет поправок в проект бюджета. Изменения затрагивают широкий спектр вопросов, которые сегодня являются важными для всех москвичей. Среди них - расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, капремонт поликлиник, библиотек, учреждений культуры. Также закладываются дополнительные средства на поддержку инноваций, НИОКР, выплаты безработным, обеспечение льгот для детей-сирот, семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, решение проблем дольщиков.

"Во всех расходах есть четкий социальный компонент: они направлены на стабильную работу городских систем, бюджетной сферы, поддержку бизнеса", - подчеркнула Николаева.

По ее словам, все поправки подготовлены с учетом мнения избирателей и экспертов. "Предложенные к принятию поправки предусматривают увеличение расходов на 19 млрд руб. Это дополнительные расходы, но они необходимы для продолжения устойчивого развития города", - отметила депутат.

Она добавила, что бюджет столицы отражает современную ситуацию в России и в мире. Он учитывает необходимость принятия оперативных мер, связанных с ростом заболеваемости, и вносит фактор стабильности, сохраняя наиболее важные инвестиционные расходы Москвы - строительство новых школ, детских садов, больниц, транспортной системы, передает АГН "Москва".

"Я рассчитываю на конструктивную работу депутатского корпуса в рамках пленарного заседания. От прохождения проекта бюджета в установленные сроки зависит, как все учреждения Москвы, городские системы будут работать, начиная с 1 января 2021 года", - резюмировала депутат.

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