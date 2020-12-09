Столичные власти проверяют сообщения об утечке данных переболевших COVID-19

Предположительно, "слиты" данные 300 тысяч москвичей

Появившуюся в СМИ информацию об утечке персональных данных переболевших COVID-19 жителей столицы проверяют московские власти. Как сообщили в Оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве, о результатах проверки объявят дополнительно.

"В настоящий момент власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. О результатах проверки будет объявлено дополнительно", - сказано в заявлении оперштаба.

Оперативный штаб отреагировал на сообщения, которые появились в некоторых СМИ. По их данным, в сети появилась личная информация почти 300 тысяч жителей столицы, которые переболели коронавирусом, передает Агентство городских новостей "Москва".

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