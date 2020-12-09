Около половины регионов России уже получили первые партии вакцины "Спутник V"

Во все регионы поставки начнутся после четверга

В России за последнюю неделю в среднем выявляют около 18 заболевших коронавирусом в сутки на каждые 100 тысяч населения. В других странах данный показатель значительно выше. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в некоторых регионах усиливают ограничения. В Кузбассе продлён режим самоизоляции для пожилых граждан. А в Ленинградской области отменены новогодние корпоративы и ёлки.

Но о безопасности думают далеко не все. Представители около сотни ресторанов и баров в Санкт-Петербурге заявили, что не станут придерживаться действующих мер. Сейчас городские заведения общепита принимают гостей до 23 часов, а с 30 декабря по 3 января их работа будет полностью приостановлена.

Однако владельцы решили нарушить запрет и даже составили так называемую "карту сопротивления", чтобы держать связь с клиентами. Сотрудники Следственного комитета, полиции и Росгвардии уже начали проверки. Этой ночью нарушения выявили в трёх заведениях.

Тем временем уже около половины регионов получили первые партии вакцины "Спутник - V". Как сообщили в Минздраве, во все регионы поставки начнутся после 10 декабря. В первую очередь, прививают врачей, учителей и военнослужащих. К вакцинации планируют присоединиться и наши космонавты, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"