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ВОЗ: почти 4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю

12:17
  • среда
  • 09 декабря 2020

Это больше, чем неделей ранее

Число заразившихся коронавирусом в мире за минувшую неделю выросло почти на 4 миллиона. Скончались 73 тысячи человек, что выше показателей прошлой недели, сообщили в ВОЗ.

С 30 ноября по 6 декабря в мире были зарегистрированы 3970427 случаев заражения, 73396 человек скончались. Почти половина всех заболевших за неделю приходится на Северную и Южную Америку.

В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,45 миллиона, умерли более 19 тысяч человек.

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