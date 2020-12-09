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Установлен новый симптом раннего проявления COVID-19

12:43
  • среда
  • 09 декабря 2020

Раньше этому не придавали значения

Ученые из британского Университета Англия Раскин узнали, что на ранних этапах болезни у пациентов с коронавирусом возникают боли в глазах.
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Исследователи опросили 83 человека с подтвержденным COVID-19. Они оценили свое состояние до и после заболевания.

В частности, пациенты назвали самые частые симптомы коронавируса: усталость (90%), лихорадка (76%), потеря обоняния и вкуса (70%), сухой кашель (66%). 

Но самое интересное заключается в том, что 81% опрошенных сказали о проблемах с глазами. 18% из них испытывали светобоязнь или повышенную светочувствительность, 17% - зуд, 16% - боль в глазах. И все это в течение двух недель. 

По словам авторов исследования, обычно пациенты не придают глазным болям особого значения на фоне других симптомов COVID. Иногда болезненные ощущения по ошибке принимают за конъюнктивит.  

"Это первое исследование, посвященное изучению различных глазных симптомов в связи с COVID-19 и их временных рамок по сравнению с другими заболеваниями, - приводит РИА Новости выдержку из исследования. - Важно, чтобы глазные боли были включены в список симптомов COVID-19, а термин "конъюнктивит" нужно заменить, чтобы отличать их от симптомов других инфекций, например, бактериальных, которые проявляется в виде слизистых выделений или "песка" в глазах". 

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