Попова рассказала о ходе исследования вакцин от COVID-19 для пожилых

Сейчас ведутся клинические исследования

Уже в четверг вакцину "Спутник V" начнут доставлять во все регионы. А в половине субъектов прививки уже делают. По всей стране продолжаются масштабные рейды по контролю ограничений. В Санкт-Петербурге накануне проверяли бары и рестораны, чьи владельцы отказались следовать правилам безопасности.

С борта самолета вакцину сразу отправляют в городскую поликлинику. Перед этим ее тщательно проверяют. Самое важное - это соблюдение температурного режима на протяжении всего пути доставки.

На Сахалине стартовала прививочная компания. Препарат уже используют в поликлиниках Москвы, Подмосковья, Новосибирска, республики Коми. Его доставили в половину субъектов страны, а после 10 декабря он поступит и в остальные регионы. Также в ближайшее время появятся итоги испытаний вакцин от ковида среди пожилых людей, об этом на международной конференции по коронавирусу, которая проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова:

"Клинические исследования для людей старше 60 лет сегодня уже идут по двум российским вакцинам, они идут очень успешно, и, я уверена, что в течение ближайшего месяца мы получим результаты и будем иметь возможность прививать российскими вакцинами и людей старшего возраста".

А пока важно защитить тех, кто находятся в прямом контакте с возможными заболевшими. Это медработники, учителя и сотрудники социальных служб. В Свердловской области инъекцию получили около 900 военнослужащих. В первую очередь прививки поставили медикам Минобороны, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусом.

А на север Приморского края – в Дальнегорск - на помощь коллегам направили медиков из Читы. Ситуация в регионе сейчас сложная, говорят врачи. "Как таковой первой волны в Дальнегорске не было. И все пациенты переводились во Владивосток или Уссурийск, в крупные моностационары. Сейчас пациентов стало очень много", - сообщил главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов.

Чтобы сдержать распространение вируса, по всей стране усиливают ограничения. Следом за другими регионами, власти Ленинградской области отменили проведение новогодних корпоративов и елок.

Но о безопасности думают далеко не все. Представители около сотни ресторанов и баров в Санкт-Петербурге заявили, что не станут придерживаться действующих мер. Сейчас им разрешено работать лишь до 11 вечера, а с 30 декабря по 3 января работу заведений общепита полностью приостановят. Но некоторые все же открывают двери "для своих". И даже составили так называемую "карту сопротивления", чтобы держать связь с клиентами. Этой ночью по адресам отправились сотрудники Следственного комитета, полиции и Росгвардии.

На всех посетителей, а также работников открытых заведений были составлены протоколы о нарушении. Барам грозят штрафы и даже приостановка работы. Получается, что теперь в Питере не пить? Именно этот вопрос тревожит сейчас и тех, кто решил сделать прививку от коронавируса. В институте Гамалеи – там, где была создана вакцина "Спутник V" - рекомендуют в течение нескольких дней воздержаться от алкоголя.

А в течение месяца не рекомендуют принимать лекарства, ведь иммунитет к вирусу еще формируется. Это стандартные правила, которые действуют при введении любой инъекции, чтобы достичь необходимой эффективности.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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