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Климов рассказал о применении закона об "иноагентах"

14:49
  • среда
  • 09 декабря 2020

Из-за рубежа осуществляется агрессивное вмешательство в наши внутренние дела, отметил сенатор

Только две организации в этом году были зарегистрированы как иностранные агенты. Ни о каком массовом применении закона речи не идет. Об этом в среду заявил глава профильной комиссии Совета Федерации Андрей Климов.

Накануне Госдума в первом чтении приняла документ, расширяющий список иноагентов. К ним приравняют людей и НКО, которые занимаются политикой в России, а деньги на это получают из-за рубежа. Иноагенты не смогут занимать некоторые должности в органах власти и местного самоуправления, не удастся получить и доступ к гостайне, передает "ТВ Центр".

"Если бы из-за рубежа не осуществлялось систематическое, крупномасштабное, агрессивное вмешательство в наши внутренние дела, то, конечно, необходимости бы в этих мерах не было", - заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

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