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Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию

12:38
  • среда
  • 09 декабря 2020

У чемпионки мира боли в спине

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет без Евгении Медведевой. У двукратной чемпионки мира все еще проблемы со здоровьем, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.
Медведева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию в Москве

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, дважды побеждала в финалах серии Гран- при.

Нынешний этап серии Гран- при в Москве 21-летняя россиянка пропустила. Кроме того, Евгения не смогла выступить на нескольких этапах Кубка России.  У чемпионки проблемы со здоровьем, она страдает от болей в спине.

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