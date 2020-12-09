Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию

У чемпионки мира боли в спине

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет без Евгении Медведевой. У двукратной чемпионки мира все еще проблемы со здоровьем, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, дважды побеждала в финалах серии Гран- при.

Нынешний этап серии Гран- при в Москве 21-летняя россиянка пропустила. Кроме того, Евгения не смогла выступить на нескольких этапах Кубка России. У чемпионки проблемы со здоровьем, она страдает от болей в спине.

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