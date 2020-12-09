Собянин рассказал о поддержке социально ориентированных НКО

Они оказывают поддержку горожанам

Сергей Собянин в среду встретился с представителями некоммерческих организаций, которые в рамках волонтёрства оказывают поддержку различным слоям населения. Все они - победители конкурса "Москва - добрый город".

В рамках проекта мэр вручил им ключи от 50 новых помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Они переданы в безвозмездное пользование на три года. Там откроют творческие студии для молодых инвалидов, а также центры, где можно будет получить различные социальные услуги.

Встреча прошла в одном из новых помещений благотворительного фонда, где будут размещаться инклюзивные мастерские, передает "ТВ Центр".

"Некоторые организации пишут письма, что сейчас такое время настало, когда надо ограничивать свои расходы, не заниматься благотворительностью, но это не всегда так, многие, наоборот, усиливают свою благотворительную деятельность. Город не прекращает и не останавливает свои проекты, связанные с выделением грантов НКО, поддержку социально ориентированным организациям", - отметил Собянин.

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