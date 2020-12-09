Мишустин предрек "взрывной спрос" на российскую вакцину от COVID-19

В первую очередь лекарством будут обеспечены россияне

Правительство должно поддерживать отечественных производителей на каждом этапе экспорта. Об этом в среду заявил Михаил Мишустин, выступая на международном форуме "Сделано в России", передает "ТВ Центр".

При этом помощь надо оказывать не только крупным предприятиям, но и малому и среднему бизнесу. Глава правительства отметил: несмотря на дополнительные ограничения, объёмы несырьевого неэнергетического экспорта в России превысили 111 миллиардов долларов только за 9 месяцев этого года. Есть и лидирующие отрасли. Так, агропромышленному комплексу удалось нарастить долю международной торговли более чем на 15 процентов.

"Есть положительная динамика за девять месяцев в поставках фармацевтических компаний, пластмасс и компаний лёгкой промышленности, экспорте металлургии и ряда других сфер. И, конечно, возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцины от коронавируса. И в первую очередь мы, конечно, планируем обеспечить граждан Российской Федерации, но рассчитываем на прирост и в других секторах", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"