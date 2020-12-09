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Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео

15:25
  • среда
  • 09 декабря 2020

Никто не пострадал

В знаменитой высотке на Котельнической набережной прошедшей ночью тушили пожар. На кадрах видно как белые клубы дыма поднимаются с верхних этажей.

Экстренные службы быстро определили, что горит мусорокамера. Пламя ликвидировали. Медицинская помощь никому не понадобилась, сообщает "ТВ Центр".

Дом на Котельнической - это одна из семи сталинских высоток. Здание было построен почти 70 лет назад. В нем жили выдающиеся ученые, актеры, писатели и художники.

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Высотка на Котельнической набережной
Высотка на Котельнической набережной
Пожар в высотке на Котельнической набережной
Пожар в высотке на Котельнической набережной
Пожар в высотке на Котельнической набережной
Пожар в высотке на Котельнической набережной
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