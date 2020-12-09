В Москве начали штрафовать за использование телефона за рулем

Нарушителей на нескольких улицах города определяет искусственный интеллект

В Москве водители начали получать штрафы за непристёгнутый ремень безопасности и разговоры по мобильному телефону. Так, за минувшую неделю были зафиксированы около тысячи подобных нарушений, передает "ТВ Центр".

Пока специальные камеры установлены на восьми улицах города. Их адреса можно узнать в телеграм-канале Департамента транспорта. В ведомстве разъяснили, что нарушителей определяет искусственный интеллект. Программа фиксирует характерные признаки, например, смартфон возле уха, он формирует пакет данных и отправляет его на подтверждение сотруднику ГИБДД. При этом учитываются только машины в движении.

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