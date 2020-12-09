"Ленком" покажет премьеру по пьесе Мольера

Зрителей ждет "Тартюф"

В среду вечером в "Ленкоме" – премьера. Покажут спектакль "Вечный обманщик" по пьесе Мольера "Тартюф". Литовский режиссёр Дайнюс Казлаускас мольеровский текст сохранил, но превратил его в сценическую фантазию. Постановка получилась экстравагантной, в лучших ленкомовских традициях. Зритель, не отрываясь, будет следить за похождениями обаятельного интригана и уж точно поймёт, что у каждой эпохи свой Тартюф.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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