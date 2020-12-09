ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ленком" покажет премьеру по пьесе Мольера

15:13
  • среда
  • 09 декабря 2020

Зрителей ждет "Тартюф"

В среду вечером в "Ленкоме" – премьера. Покажут спектакль "Вечный обманщик" по пьесе Мольера "Тартюф". Литовский режиссёр Дайнюс Казлаускас мольеровский текст сохранил, но превратил его в сценическую фантазию. Постановка получилась экстравагантной, в лучших ленкомовских традициях. Зритель, не отрываясь, будет следить за похождениями обаятельного интригана и уж точно поймёт, что у каждой эпохи свой Тартюф.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спектакль "Вечный обманщик"
Спектакль "Вечный обманщик"
Спектакль "Вечный обманщик"
Спектакль "Вечный обманщик"
Спектакль "Вечный обманщик"
Спектакль "Вечный обманщик"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.