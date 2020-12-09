Каждый десятый россиянин согласен работать 31 декабря

Меньше всего рабочий день 31 декабря устраивает челябинцев и петербуржцев

Каждый десятый россиянин считает, что 31 декабря должно быть рабочим днем, показал опрос компании SuperJob. При этом 80% респондентов выступают за то, чтобы последний день года сделали официальным выходным, а 10% затруднились ответить.

Как правило, большинство желающих провести 31 декабря дома – женщины (83% против 76% среди мужчин). Кроме того, особенно сильно дополнительный выходной хотят жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83%).

В России 31 декабря официально считается рабочим днем, однако власти регионов по своему усмотрению могут сделать его выходным. При этом региональные власти не могут требовать введения всеобщего выходного абсолютно для всех организаций, а потому их распоряжения касаются только региональных госслужащих и представителей органов местного самоуправления, муниципалитетов. Предприниматели же сами принимают решение, предоставлять своим сотрудникам выходной или нет.

В этом году власти 14 регионов страны сделали 31 декабря нерабочим днем.

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