Четыре человека пострадали в результате взрыва на химзаводе в США

Жители города Бель заперты в своих домах

Жители американского города Бель в штате Западная Вирджиния не могут выйти на улицу. Власти рекомендовали горожанам не покидать убежища. На химическом заводе вспыхнул пожар, а затем прогремел взрыв.

"Примерно в 22:02 (06:02 мск в среду) на заводе Chemours произошли инцидент с химическими веществами и взрыв", - сообщили власти округа Канова на своей странице в Twitter. Жителям домов в радиусе 3 километров от предприятия рекомендовали укрыться в жилищах. Распоряжение было снято лишь спустя четыре часа послеинцидента.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, сообщил телеканал WSAZ.

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