Каждый четвертый россиянин назвал пожилых людей обузой

Опрос провели в девяти странах

Как заявили 8% россиян, они полностью поддерживают неоднозначное утверждение о том, что "старшее поколение является обузой для молодежи". 17% отчасти согласились с этой точкой зрения. А 31% граждан полностью с ней не согласны.

Такие данные были получены в ходе глобального исследования GlobalNR. Опрос в России проводил "Ромир".

Как оказалось, обузу в стариках чаще всего видят люди от 55 лет (41%). В других возрастных группах такого мнения придерживается меньшее число людей - всего 17-18%.



Примечательно, 22-23% жителей Италии, США и Великобритании тоже считают пожилых родственников обузой. В Германии с этим мнением согласились 18%, а, например, в Бразилии - 13%. Наименьшую поддержку такая точка зрения нашла в Корее - 4%.

Вице-президент Gallup International Андрей Милехин сказал РБК, что в этом опросе россияне продемонстрировали себя как "среднестатистические земляне".

В опросе участвовало более 7100 респондентов из девяти стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"