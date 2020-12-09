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Каждый четвертый россиянин назвал пожилых людей обузой

13:48
  • среда
  • 09 декабря 2020

Опрос провели в девяти странах

Как заявили 8% россиян, они полностью поддерживают неоднозначное утверждение о том, что "старшее поколение является обузой для молодежи". 17% отчасти согласились с этой точкой зрения. А 31% граждан полностью с ней не согласны. 
Более половины россиян пожаловались на плохие отношения с родителями

Такие данные были получены в ходе глобального исследования GlobalNR. Опрос в России проводил "Ромир". 

Как оказалось, обузу в стариках чаще всего видят люди от 55 лет (41%). В других возрастных группах такого мнения придерживается меньшее число людей - всего 17-18%. 

Примечательно, 22-23% жителей Италии, США и Великобритании тоже считают пожилых родственников обузой. В Германии с этим мнением согласились 18%, а, например, в Бразилии - 13%. Наименьшую поддержку такая точка зрения нашла в Корее - 4%.

Вице-президент Gallup International Андрей Милехин сказал РБК, что в этом опросе россияне продемонстрировали себя как "среднестатистические земляне".

В опросе участвовало более 7100 респондентов из девяти стран.

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