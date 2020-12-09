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Меркель: коронавирус поменял баланс сил в мировой экономике

13:32
  • среда
  • 09 декабря 2020

Канцлер уверена, что стране надо постараться, чтобы сохранить конкурентоспособность

Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на общественно-политический и экономический баланс сил в мире, считает канцлер Германии Ангела Меркель.
Путин провел телефонный разговор с Меркель

По ее словам, мировое сообщество видит в ФРГ "свободную, открытую и демократическую страну", поэтому правительство Германии надеется сохранить этот статус в дальнейшем благодаря принимаемым бюджетным мерам.

"Эта пандемия является тем, что меняет баланс сил в мире, в первую очередь, в экономическом смысле, но возможно и в общественно-политическом", - сказала Меркель.

По ее словам, сейчас власти Германии должны проанализировать, в какой ситуации страна может оказаться в будущем. "Мы должны увидеть, что Германия будет в числе тех стран, которые успешно преодолеют эти времена. И я считаю, что федеральный бюджет является условием для этого", - подчеркнула канцлер.

Она добавила, что отдельное внимание при распределении средств бюджета будет направлено на ориентированные на будущее секторы экономики. К примеру, на водородную стратегию будет потрачено 9 миллиардов евро, 2 миллиарда на искусственный интеллект, столько же на квантовые технологии и на коммуникационные технологии будущего 5 и 6G, передает РИА Новости.

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