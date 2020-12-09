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Кремль: Петербург у "красной черты" из-за обстановки с коронавирусом

13:28
  • среда
  • 09 декабря 2020

Ресторанные протесты – неуважение к людям в опасной ситуации

Власти Санкт-Петербурга делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией с коронавирусом. Эпидобстановка в Северной столице напряженная, и на этом фоне протесты рестораторов – это неуважение к людям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Мы видим с вами, что, к сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты - это просто неуважение к людям", - сказал Песков.

Решением городских властей в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита – а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время. При этом сотни заведений отказались выполнять эти требования, организовав "ресторанные протесты", передает РИА Новости.

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