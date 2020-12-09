ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чем опасна надвигающаяся магнитная буря

14:58
  • среда
  • 09 декабря 2020

Ухудшение самочувствия – не единственная опасность этого природного явления

Испытание для метеозависимых. На Землю идет первая за несколько лет мощная геомагнитная буря. Виной всему - вспышка на солнце, причем основное ядро выброса достигнет нашей планеты ближе к вечеру. Почувствовать себя плохо могут не только люди, но даже техника. Впрочем, есть у бури и позитивная сторона.
Мощная геомагнитная буря приближается к Земле

Новости две: хорошая и плохая. С одной стороны, самая мощная за последние несколько лет вспышка на Солнце – это возможность наблюдать за восхитительным полярным сиянием. Причём, на территории нашей страны увидеть его можно будет не только в Мурманске, но даже в Петербурге. С восторгом говорят о вспышке учёные – активность светила за последние десятилетия заметно ослабла. И вот появилась надежда на скорую смену цикла.

"Наличие этой вспышки говорит о том, что начался подъём солнечной активности, которую все долго ждали. Ну и у учёных есть надежда, что эти вспышки будут происходить более-менее регулярно. Уникальность этой вспышки с точки зрения, ну, скажем так, обывателей, она определяется тем, что она произошла в так называемой геоэффективной зоне на Солнце – то есть, если в этой зоне происходит выброс вещества, то оно гарантированно достигает земных оболочек", - рассказал заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин.

А значит, есть повод и для осторожности. На Землю надвигается мощная геомагнитная буря. Облака заряженных частиц вызовут колебания магнитного поля нашей планеты. Которые почти наверняка почувствуют метеозависимые люди. И вероятное ухудшение самочувствия – не единственная опасность. Последствия радиационных выбросов скажутся и на работе спутников. То есть, возможны перебои в работе мобильной связи, интернета и так далее.

Магнитная буря разразится в среду ночью, хотя вспышка на Солнце произошла ещё позавчера. Впрочем, её мощность учёные оценивают как среднюю. А значит, негативные последствия будут недолгими. А вот фото- и видеокадры редкого по интенсивности и красоте нынешнего северного сияния останутся на долгую память.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врач измеряет давление тонометром
Врач измеряет давление тонометром
Магнитная буря
Магнитная буря
Северное сияние
Северное сияние
Мигрень
Мигрень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.