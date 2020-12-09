Рестораторы Петербурга предложили властям поговорить

Бизнес готов пойти на диалог

Инициативная группа представителей общепита из Санкт-Петербурга решила пойти на диалог с властями города и создать рабочую группу для обсуждения возможности открытия ресторанов и кафе в новогоднюю ночь, передает РИА Новости.

"Мы хотели бы обратиться к правительству Санкт-Петербурга с предложением организовать рабочую группу по данному вопросу и в кратчайшие сроки приступить к обсуждению нашей общей проблемы в формате конструктивного диалога", - заявили представители бизнеса.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции среди горожан. С 30 декабря по 3 января заведения общепита будут закрыты. Многие рестораторы города не согласились с этими правилами и заявили, что откроются в новогоднюю ночь.

В ответ вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пообещал, что власти проверят заведения с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений антикоронавирусных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".

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