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Закрытие границ между странами больше не помогает бороться с COVID-19

14:29
  • среда
  • 09 декабря 2020

Об этом заявили в НИЦ имени Гамалеи

Закрытие границ между странами больше не является эффективной мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он отметил, что завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли, сейчас на уровень заболеваемости больше влияют окружающие источники инфекции.

"Первостепенную роль в распространении уже не завозной характер инфекции давно имеет место быть, а, соответственно, те источники инфекции, которые окружают нас с вами непосредственно. Поэтому очень трудно стало управлять эпидпроцессом, и он принял более массовый характер", - считает специалист.

По словам Гинцбурга, вакцинированных от коронавируса людей нельзя ограничивать в передвижении – они должны иметь возможность передвигаться между регионами и странами, передает РИА Новости.

"Если исходно высокие хорошие протективные титры, то человек может свободно передвигаться, и так как вируса сейчас предостаточно вокруг, то он постоянно будет его иммунную систему стимулировать, и у него эти титры будут очень и очень долгими, на очень высоком уровне. Они не будут падать", - объяснил Гинцбург.

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