Закрытие границ между странами больше не помогает бороться с COVID-19

Об этом заявили в НИЦ имени Гамалеи

Закрытие границ между странами больше не является эффективной мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что завозной характер инфекции уже не играет первостепенной роли, сейчас на уровень заболеваемости больше влияют окружающие источники инфекции.

"Первостепенную роль в распространении уже не завозной характер инфекции давно имеет место быть, а, соответственно, те источники инфекции, которые окружают нас с вами непосредственно. Поэтому очень трудно стало управлять эпидпроцессом, и он принял более массовый характер", - считает специалист.

По словам Гинцбурга, вакцинированных от коронавируса людей нельзя ограничивать в передвижении – они должны иметь возможность передвигаться между регионами и странами, передает РИА Новости.

"Если исходно высокие хорошие протективные титры, то человек может свободно передвигаться, и так как вируса сейчас предостаточно вокруг, то он постоянно будет его иммунную систему стимулировать, и у него эти титры будут очень и очень долгими, на очень высоком уровне. Они не будут падать", - объяснил Гинцбург.

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